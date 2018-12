5 coisas que vão marcar o dia

O Banco de Portugal irá dar novas indicações sobre o que esperar da economia portuguesa, no novo Boletim Económico, que será publicado esta terça-feira. No mesmo dia, também a OCDE, o BCE e o Ifo divulgam dados estatísticos que irão prender a atenção dos mercados. No Parlamento português, estarão em destaque o pacote de medidas para a habitação e a comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia.

Banco de Portugal revê projeções para a economia

O Banco de Portugal revê, esta terça-feira, as projeções para a economia portuguesa, no Boletim Económico que deverá ser publicado por volta das 9 horas. O regulador estima, atualmente, que o Produto Interno Bruto (PIB) português cresça 2,3% este ano. Em outubro, o BdP reviu em baixa a evolução do aumento das exportações e investimento e em alta o consumo privado. No mesmo dia, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulga estatísticas do PIB do G20 e o Banco Central Europeu (BCE) publica dados da Situação Financeira Consolidada na Zona Euro.

Pacote de habitação votado na especialidade

As propostas do Governo e as propostas de alterações do PS e do PSD para o pacote legislativo sobre a habitação serão votadas pelos deputados na especialidade, após vários adiamentos que têm feito a data derrapar desde setembro. Depois de revisões para aproximar os projetos do partido do Governo e do partido da oposição (com vista a fazer frente à oposição do BE e PCP), os três diplomas a votos deverão ser aprovados. Estes dizem respeito ao programa de arrendamento acessível, a incentivos fiscais ao arrendamento longa duração e ao regime de arrendamento urbano. Na sexta-feira, os diplomas serão votados na Assembleia da República, em plenário.

Comissão às rendas da energia regressa com Manso Neto

A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade vai retomar os trabalhos, esta terça-feira, após a pausa para as discussões do Orçamento do Estado de 2019. Será a vez de João Manso Neto, atual administrador da EDP e presidente executivo da EDP Renováveis, ser ouvido pelos deputados. A audição acontece depois de, em setembro, o antigo administrador executivo da EDP, Pedro Bastos Rezende, ter garantido na mesma comissão que Manso Neto era responsável pela negociação dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) com os governos.

Economia alemã em desaceleração ajuda a medir pulso da Zona Euro

A desaceleração da economia alemã — a acompanhar a tendência global — tem causado receios em relação a uma inversão no ciclo económico e dado mais importância a qualquer sinal vindo do país. Esta terça-feira, é divulgado o índice de clima de negócios na Alemanha, relativo a dezembro, pelo instituto Ifo. A publicação acontece após uma quebra do indicador no mês passado e num contexto de desaceleração da taxa de crescimento da Zona Euro, no terceiro trimestre deste ano, para 0,2%, o pior desempenho em quatro anos.

Mercado imobiliário reforça nos Estados Unidos

Na economia norte-americana vai estar em destaque o mercado imobiliário. São, esta terça-feira, divulgadas estatísticas da variação de licenças de construção, da variação da habitação, de inícios de residência e de permissões de construção, todos relativos a novembro. A sondagem realizada pela agência Bloomberg aponta para uma aceleração do mercado imobiliário, com 1,23 mil milhões de novas construções (face a 1,22 mil milhões em outubro) e 1,27 mil milhões de novas licenças de construção (face a 1,26 mil milhões em outubro). Os dados são especialmente importantes dados os riscos — do aumento dos custos com terrenos, mão-de-obra e materiais, aliados à contração da construção nos anos da crise — para a estabilidade do sistema financeiro.