É oficial. Telepizza e Pizza fecham aliança estratégica

O Grupo Telepizza e a Pizza Hut fecharam, esta terça-feira, oficialmente a sua aliança estratégica, que prevê a abertura de 1.300 lojas da Telepizza na próxima década, especificamente nos mercados abrangidos pelo acordo, entre os quais Portugal.

Com este acordo, refere a Telepizza no comunicado divulgado, o grupo torna-se no “principal operador de pizza a nível mundial e no maior franquiado de Pizza Hut por número de lojas”.

A Telepizza adianta que com o acordo, que entrará em vigor no próximo dia 30, “inicia-se uma nova era para o grupo”, que “duplica o número de estabelecimentos para mais de 2.500 lojas e fixa em 100 milhões de euros a sua proposta de EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização] para 2021”.

Este crescimento, refere o grupo, significa aumentar a sua presença internacional, ao operar em cerca de 37 países, atingindo um mercado potencial de 500 milhões de consumidores.

Além disto, “com a assinatura da aliança, está prevista a abertura de 1.300 lojas do Grupo Telepizza na próxima década, especificamente nos mercados abrangidos pelo acordo: Espanha, Portugal, América Latina (excluindo o Brasil), Caribe e Suíça”.

O presidente e presidente executivo da Telepizza, Pablo Juantegui, afirmou, citado no comunicado, que esta aliança coloca o grupo “numa posição privilegiada para enfrentar os desafios do futuro no que diz respeito ao setor de ‘Quick Service Restaurant’” e representa “um grande passo para continuar a liderar o mercado”.

“Aproveitando a forte experiência dos nossos franquiados Pizza Hut, esperamos que esta aliança acelere o crescimento da Pizza Hut, graças ao melhor de cada um”, disse o diretor global de expansão da Pizza Hut, Enrique Ramírez, também citado no comunicado.

O acordo entre as duas empresas, anunciado em maio, foi autorizado pela Comissão Europeia no início deste mês.

Antes, a aliança havia sido aprovada por 100% dos acionistas na assembleia-geral da Telepizza, realizada em junho, em Madrid.