Hoje nas notícias: Polémica da CP, juros da casa e Tancos

Metade do crédito aos consumidores já é contratada nas lojas e os comerciantes recebem comissões pelas vendas. Na imprensa nacional, continua ainda em destaque a polémica em torno da CP. Agora sabe-se que a empresa terá imposto um código de conduta que impede os funcionários de revelar problemas.

Cerca de metade do crédito ao consumo já é feito no ponto de venda. Os dados são do Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro, do Banco de Portugal, que dão conta de que o peso das sete maiores instituições financeiras é de cerca de 50%. Em 2017, os intermediários de crédito vinculativo colocaram 45% do montante de crédito ao consumo. Os aumentos dos acordos com as entidades comerciais e o desenvolvimento de produtos financeiros partilhados, como os cartões de crédito próprios, são algumas das explicações para o aumento de cerca de 10% face a 2016.



Erro administrativo tira quatro milhões aos salários da Polícia Judiciária

Um erro administrativo tira quatro milhões aos salários da Polícia Judiciária. O Centro de Arbitragem confirma o lapso e o sindicato processa o Estado tendo em vista a recuperação do dinheiro. O subsídio de risco é liquidado por valores abaixo da lei pelo menos há oito anos.

CP impõe silêncio a trabalhadores

A empresa ferroviária impôs um código de conduta que impede os trabalhadores de denunciar problemas. A notícia avançada pelo Jornal de Notícias surge um dia depois de se ter ficado a saber que o diretor de material circulante da CP, José Pontes Correia, foi exonerado no início deste mês. Em causa, segundo o jornal Público, o facto de ter demonstrado desacordo com um ato de gestão da administração da empresa. Face à falta de material, a CP decidiu prolongar o ciclo de manutenção dos rodados das automotoras elétricas o que levou o diretor a levantar questões de segurança para os passageiros.

Juros da casa negativos até final de 2020

Os contratos futuros da Euribor a três meses colocam os juros da casa em níveis negativos até setembro de 2020, apesar dos últimos meses terem sido marcados pelo fim das quedas das Euribor. Trata-se de uma reação ao tom cauteloso de Mario Draghi na última reunião do BCE, que revelou uma revisão em baixa das projeções de crescimento na zona euro.

Tancos: ex-militar escapou à operação e não foi ainda detido

Na operação levada a cabo na manhã de segunda-feira pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e pela Polícia Judiciária (PJ) foram detidos oito civis, mas o objetivo era terem sido nove. Segundo o Diário de Notícias, o nono suspeito que fugiu às autoridades será um cabo a quem o comandante do Regimento de Engenharia 1 instaurou um processo disciplinar depois do processo de averiguações internas após o furto nos paióis.