A Abreu Advogados foi responsável pela assessoria jurídica à biosurfit numa operação de investimento de capital, em regime de coinvestimento, realizada pela sueca Boule Diagnostics e pelo Fundo de Coinvestimento 200M. Esta foi a primeira operação de investimento em Portugal do fundo gerido pela PME Investimentos desde o anúncio do seu lançamento na Web Summit, onde foi apresentado como um instrumento destinado a apoiar projetos inovadores nos setores das ciências da vida e biotecnologia, entre outros.

A biosurfit, empresa portuguesa que produz e comercializa testes de diagnóstico ao sangue in vitro, foi assessorada pela Abreu Advogados em todo o processo de candidatura ao Fundo de Coinvestimento 200M e no processo de estruturação do investimento e negociação dos contratos junto do Banco Europeu de Investimento e de diversas sociedades e fundos de capital de risco, alguns dos quais geridos pela Caixa Capital e pela Portugal Ventures. Esta operação envolveu também a negociação de um contrato de distribuição global com a Boule Diagnostics.

O encerramento da operação permitirá à biosurfit expandir a sua atividade para outros mercados; em simultâneo, a parceria estratégica com a Boule Diagnostics criará importantes sinergias e oportunidades de desenvolvimento de novos produtos.

A equipa da Abreu Advogados envolvida na assessoria foi liderada por Ana Sofia Batista (Sócia) e Rodrigo Formigal (Sócio Contratado) da área de prática de Direito Financeiro, e pelos Associados Elsa Sá Carneiro, António Isóo de Azeredo e Isabel Pinheiro Torres.