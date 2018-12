Swipe right? Instagram está a testar novo feed horizontal

Vários utilizadores do Instagram foram “presenteados” esta quinta-feira com uma alteração estrutural à forma como usam a aplicação: o feed deixou de estar orientado na vertical e passou a ser apresentado na horizontal. A notícia foi avançada pelo portal de tecnologia TheVerge.

A mudança foi sol de pouca dura. Após poucos minutos, o interface foi revertido para o formato original. No entanto, permitiu a vários utilizadores espreitarem e testarem aquela que poderá ser uma das mais significativas mudanças à forma como funciona o Instagram desde que a aplicação foi lançada, em 2010.

Trata-se de uma nova forma de navegar no Instagram, através da qual é dado um destaque maior a cada fotografia e em que só é possível ver uma imagem (ou um anúncio) de cada vez. O Instagram mostra ainda uma barra de scroll, mas no topo do ecrã e na horizontal, ao invés de na horizontal e à direita.

Como nota o The Verge, o novo feed horizontal também torna mais difícil avançar rapidamente entre as diversas publicações, uma vez que é preciso deslizar o dedo para avançar entre cada publicação na rede social. A navegação assemelha-se ao funcionamento do Instagram Stories, em que basta carregar na parte lateral direita ou esquerda do ecrã para avançar ou recuar entre cada publicação.

No Twitter surgiram dezenas de publicações de utilizadores que receberam a nova atualização, presumivelmente por engano. E, como já é comum acontecer quando as aplicações lançam novas versões com alterações profundas, o feedback é maioritariamente negativo: