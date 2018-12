A bolsa de Lisboa abriu esta sexta-feira em alta, impulsionada pelas cotadas dos setores da energia e papel, bem como pelo BCP. A correção, que segue em linha com os ganhos generalizados nas principais pares europeias, acontece depois de, na última sessão, o PSI-20 ter entrado em bear market.

O PSI-20 começou o dia a valorizar 0,72% para 4.620,58 pontos, afastando-se dos mínimos de mais de ano e meio que levaram o índice a acumular uma queda superior a 20% desde o último máximo alcançado em maio.

A Mota-Engil é a cotada que mais sobe (2,66% para 1,5460), mas é o BCP o motor do índice, com um ganho de 1,09% para 0,223 euros. No papel e pasta de papel, a Altri ganha 1,46%, a Navigator avança 0,86% e a Semapa sobe 0,46%.

Na energia, a subida de 0,99% da EDP (para 2,949 euros por ação) e de 0,93% da Galp (para 13,605 euros) também impulsionam. Por outro lado, a EDP Renováveis contraria com uma perda de 0,46% para 7,525 euros por ação. Ainda no vermelho, negoceiam também a Jerónimo Martins, que perde 0,89%, e os CTT, que cedem 0,20%.

“Na pré-abertura, os índices europeus negociavam em ligeira alta, após a inversão dos mercados norte-americanos no final da sessão de ontem e a performance positiva da maioria das bolsas asiáticas. De lembrar que os mercados europeus sofreram ontem perdas acentuadas”, explicaram os analistas do BPI, numa nota sobre a abertura da sessão. Acrescentam que, em Lisboa, o retalho poderá captar atenções, já que a meio da manhã serão conhecidas as vendas a retalho durante o mês de novembro, com as

estimativas a apontarem para um crescimento de 2,3%.

Europa volta a olhar para Itália

Por toda a Europa, a tendência é de correção, com o índice pan-europeu Euro Stoxx 600 a subir 0,7%. Entre os índices nacionais, o alemão DAX ganha 0,7%, o francês CAC 40 sobe 1%, o britânico FTSE 100 avança 1%, o espanhol IBEX valoriza 0,40% e o italiano FTSE MIB avança 0,72%.

O petróleo continua, no entanto, a ser um fator de volatilidade adicional para as bolsas. Após duas sessões de ganhos e perdas expressivos, esta sexta-feira, segue também em alta. O brent negociado em Londres ganha 1,97% para 53,19 dólares por barril e o crude WTI de Nova Iorque valoriza 2,38% para 45,65 dólares por barril.

A sessão ficará marcada pela votação do orçamento italiano para 2019 no Parlamento. Na véspera, o ministro das Finanças,

Giovanni Tria, afirmou que o acordo alcançado com a União Europeia em relação ao défice foi o melhor resultado possível, dum ponto de vista político e financeiro. Tria acrescentou ainda que as consequências da instauração de um Procedimento de Défice Excessivo teriam sido desastrosas.

No mercado de dívida, os juros das Obrigações dos países da Zona Euro sobem ligeiramente. No caso de Itália, o agravamento na yield da dívida a 10 anos é de um ponto para 2,758% e, em Portugal, de 0,8 pontos para 1,692%. O euro segue em alta face à par norte-americana pela terceira sessão consecutiva. A moeda única aprecia-se 0,22% para 1,1455 dólares.

(Notícia atualizada às 8h35)