As vendas de carros voltaram a aumentar em 2018, naquele que é o sexto ano consecutivo de evolução positiva do setor. O crescimento está, contudo, a abrandar e, na fase final do ano, houve mesmo uma quebra. A Renault e a Peugeot continuam a ser as duas mais vendidas, mas há uma mudança significativa no topo das marcas preferidas dos portugueses: a Volkswagen passou do terceiro para o nono lugar, com uma quebra de 25% nas vendas.

Os dados foram divulgados, esta quarta-feira, pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que dá conta de que, ao todo, foram vendidos 273.213 novos veículos em Portugal no conjunto do ano passado, o que representa um aumento de 2,6%. Em 2017, as vendas de carros tinham aumentado mais de 7%.

Considerando apenas os veículos ligeiros de passageiros, que representam a larga maioria da vendas, o crescimento foi de 2,8%, para as 228.290 unidades. Já as vendas de pesados recuaram 2% no ano passado, totalizando 5.617 vendas.

A Renault e a Peugeot mantêm-se como as duas marcas preferidas pelos portugueses, com aumentos de 3,7% e 8,9% nas vendas de ligeiros de passageiros, respetivamente. Já a terceira marca mais vendida passou a ser a Mercedes, com uma subida de 1,2% das vendas de ligeiros de passageiros.

Isto depois de a Volkswagen ter derrapado no ranking das marcas mais vendidas: passou do terceiro lugar em 2017 para o nono lugar no ano passado, com uma quebra de 24,7%, para os 12.407 veículos ligeiros de passageiros vendidos.

A contribuir para esta quebra da Volkswagen estará a contração do mercado de carros a gasóleo, que representa a larga maioria das vendas da marca alemã. Os automóveis a gasóleo continuam a dominar as vendas, mas, entre janeiro e outubro do ano passado, segundo dados recolhidos pelo Público (acesso condicionado), venderam-se menos 11 mil carros a gasóleo do que em 2017. Esta é a primeira vez desde 2012 em que as vendas de carros diesel caem. Em sentido contrário, regista-se um forte aumento da comercialização de veículos a gasolina e outras energias alternativas, como os carros elétricos.

Marcas de luxo aceleram

Também a maioria das marcas de luxo viu as suas vendas a aumentar. A Jaguar surge como a mais vendida, com uma subida de 22%, para um total de 851 unidades vendidas. Segue-se a Porsche, com um crescimento de 25,6%, para um total de 260 veículos ligeiros de passageiros vendidos.

Já a Ferrari vendeu 23 carros, mais três do que em 2017, enquanto a Lamborghini comercializou sete veículos, também mais três do que um ano antes.

Em sentido contrário, a Maserati e a Aston Martin registaram quebras de 30,8% e de 37,5%, respetivamente, nas vendas de ligeiros de passageiros, para um total de 36 e 10 unidades vendidas.

Notícia atualizada às 18h55 com mais informação.