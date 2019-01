Muitos portugueses emigraram nos anos da crise. Mas muitos deles admitem regressar, especialmente os emigrantes qualificados, revela o Guia do Mercado Laboral, realizado por uma consultora na área do emprego e do recrutamento especializado. 78% dizem ter vontade de voltar ao país natal.

De acordo com o estudo, citado pela Rádio Renascença (acesso livre), dos emigrantes qualificados que admitem regressar, 43% pondera voltar já nos próximos dois anos.

O Governo avançou com benefícios fiscais para os emigrantes que regressem nos próximos anos, reduzindo-lhes o IRS em 50%. Segundo a RR, 87% dos mais de 3.000 emigrantes que responderam ao inquérito dizem que o benefício fiscal terá pouca ou mesmo nenhuma influência na decisão de regressar.

O regresso é uma forte possibilidade para engenheiros, analistas financeiros, profissionais da área do marketing ou do turismo, essencialmente porque a economia nacional estabilizou. Esse é o principal atrativo para atrair de volta os que saíram e tem travado a fuga dos mais qualificados.

Entre o período mais crítico da crise e 2018 a percentagem de trabalhadores dispostos a emigrar caiu de 80% para 37% — em 2017 cerca de 90 mil portugueses saíram do país. Com a economia a crescer, as empresas começam a pagar melhor e a promover os melhores, o que tem contribuído para fixar talento no país.