DLA Piper lidera rankings de M&A

A DLA Piper, com escritório em Lisboa, foi a sociedade de advogados que assessorou um maior número de operações de M&A a nível global, pelo 9º ano consecutivo. Também de acordo com a Thomson Reuters, o escritório ocupa a 1ª posição, no mercado global, pelo volume de operações.

De acordo com a Mergermarket, a DLA Piper assessorou 671 transações, com um valor que ultrapassou os US$182 mil milhões. A DLA Piper manteve igualmente a posição de liderança no mercado europeu, pelo número de operações de fusões e aquisições assessoradas, pelo 6º ano consecutivo; estando também em nº 1 pelo número de operações no Reino Unido, pelo 9º ano consecutivo. O escritório subiu um lugar em relação ao ano de 2017, ficando em 3º lugar pelo volume de operações nos Estados Unidos, tendo assessorado 296 transações, com um valor aproximado de US$110 mil milhões.

Destaque para novas posições, por número de operações assessoradas, no Médio Oriente, África e Rússia:

· #1 Global Deal Count (671)

· #1 Europe Deal Count (411)

· #3 US Deal Count (296)

· #1 Nordics Deal Count (131)

· #1 UK Deal Count (128)

· #1 France Deal Count (56)

· #1 Africa Deal Count (30)

· #1 Russia Deal Count (9)