Portugal é o Estado-membro da União Europeia (UE) que possui o maior número de médicos generalistas por cada 100 mil habitantes. De acordo com o Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), em 2016, em Portugal, havia 256 médicos sem especialização para 100 mil habitantes.

O número português é, ainda assim, significativamente mais elevado que o valor verificado no segundo país com mais médicos generalistas: a Irlanda, que, no mesmo ano, apresentava 179 médicos generalistas para cada 100 mil habitantes. A diferença entre os dois é de 77 médicos.

Em 2015, Portugal já liderava o ranking, ainda que com um número menos elevado. Na altura apresentava cerca de 240 médicos generalistas por cada 100 mil habitantes.

Na mais recente lista do Eurostat, depois de Portugal e Irlanda segue-se a Áustria, Holanda e França, onde a taxa se situou entre os 150 e os 160 médicos generalistas por cada 100 mil habitantes.

Contrariamente, a Grécia foi o Estado-membro que relatou o menor número de médicos generalistas (42) para os 100 mil habitantes em questão. Bulgária e Eslovénia fazem, também, parte dos países com os valores mais baixos (64 e 68, respetivamente).