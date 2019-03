A última sessão da semana, e também do trimestre, mostrou-se positiva para Wall Street. As bolsas norte-americanas fecharam em alta, com os investidores otimistas relativamente às negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. Esta sessão marcou também a estreia da Lyft, aplicação de mobilidade, que brilhou no seu primeiro dia.

Este foi o melhor trimestre desde setembro de 2009 para o S&P 500, que registou neste período uma valorização de 13,07%. Os índices Dow Jones e Nasdaq também atingiram máximos neste trimestre, de 2013 e 2012, respetivamente. “Tem sido um trimestre surpreendentemente forte. As pessoas estão a ficar mais confiantes do que estavam no início do trimestre e isso é um sinal positivo, mas ainda há algumas preocupações com o comércio”, disse Robert Pavlik, da SlateStone, citado pela Reuters.

Já nesta sessão, o S&P 500 valorizou 0,67% para 2.834,43 pontos, enquanto o industrial Dow Jones subiu 0,82% para 25.928,68 pontos. A Boeing, uma das empresas mais sensíveis às negociações comerciais, e a braços com dois acidentes mortais, avançou 1,86% para os 381,42 dólares. A acompanhar esta tendência ficou ainda o índice tecnológico Nasdaq que somou 0,78% para 7.729,32 pontos.

Apesar de a visita da delegação norte-americana a Pequim ter terminado sem um acordo, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse que as discussões foram “construtivas”. Na próxima semana, será a vez de Washington de receber uma delegação chinesa.

A Lyft, rival da Uber, estreou-se em bolsa nesta sexta-feira, avaliada em 24,3 mil milhões de dólares (21,6 mil milhões de euros). Esta entrada para Wall Street acontece no âmbito de um IPO que permitiu à empresa angariar 2,34 mil milhões de dólares (2,08 mil milhões de euros). Cada ação chegou ao mercado a 72 dólares, mas os títulos da empresa avançaram 9,85% para os 79,09 dólares nesta sessão.