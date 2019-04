A Coreia do Sul vai lançar na sexta-feira o primeiro serviço comercial de rede móvel 5G, ultrapassando a China, EUA, Japão e União Europeia (UE). A informação foi confirmada pela Reuters.

A tecnologia vai ser fornecida pela operadora SK Telecom e vai estar disponível em algumas zonas do país, numa altura em que só um modelo de smartphone da marca sul-coreana Samsung, o Galaxy S10, é que suporta este serviço.

O 5G é a quinta geração de rede móvel e representa uma evolução face à atual tecnologia de quarta geração. Oferece velocidades no acesso à internet que podem ser até 100 vezes mais rápidas do que o 4G mais avançado, o que vai permitir a proliferação de outras tecnologias de ponta, como os carros autónomos e as transmissões de vídeo em direto a 360 graus para os óculos de realidade virtual.

A corrida do 5G é vista internacionalmente como de grande importância para a competitividade das regiões, na medida em que se espera que possibilite o surgimento de uma nova era da indústria. As fábricas vão poder operar máquinas de grande precisão à distância e robôs poderão ser enviados para trabalhar em zonas que poderiam ser prejudiciais ou estar inacessíveis aos humanos.

“É relevante que as empresas de telecomunicações sul-coreanas estejam a fornecer serviços e redes que vão ao encontro dos altos padrões de velocidade e qualidade dos clientes sul-coreanos”, afirmou esta quarta-feira o presidente executivo da SK Telecom, Ryu Young-sang, citado pela agência.

A chinesa Huawei e a norte-americana Ericsson têm liderado a corrida ao 5G do ponto de vista de fabrico da tecnologia, enquanto a SK Telecom era vista como uma das empresas mais bem posicionadas para lançar o primeiro serviço comercial de 5G, tendo realizado vários testes ao longo dos últimos meses na Coreia do Sul.

A UE também está na corrida, com a Comissão Europeia a pedir o início da implementação do 5G já a partir de 2020. Apesar de entusiasmadas com a ideia, as três principais operadoras de telecomunicações portuguesas acreditam que ainda é cedo e que há muito que rentabilizar no 4G, uma ideia que é subscrita por outras empresas do setor um pouco por toda a Europa.