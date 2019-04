Há pouco mais de dois anos foi com os currículos — dada a polémica relacionada com os falsos dados curriculares nos gabinetes ministeriais — agora, tendo em conta as recentes notícias que dão conta de nomeações diretas de familiares para gabinetes do Governo e cargos públicos, o primeiro-ministro António Costa deu ordem para que se fizesse um escrutínio exaustivo dentro do Executivo para apurar eventuais casos que possam, ainda, não ser conhecidos.

De acordo com o Observador, o diagnóstico nos gabinetes ministeriais pretendia ter resultados rápidos, de modo a evitar que, durante o debate quinzenal desta quinta-feira à tarde, no Parlamento, pudessem surgir eventuais novos casos desconhecidos pelo primeiro-ministro.

Em novembro de 2016, altura em que surgiram várias notícias que davam conta de referências falsas em currículos nos gabinetes ministeriais, António Costa decidiu, da mesma forma, que se fizesse um raio-x aos dados curriculares apresentados por cada um dos nomeados.

Recorde-se que, ainda esta manhã, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, pediu a demissão do Governo, na sequencia da polémica em torno da nomeação do primo para o seu gabinete. Esta é a primeira baixa no elenco escolhido diretamente por António Costa para o Executivo por causa dos casos de escolha de familiares para as estruturas do Executivo e dos seus gabinetes.