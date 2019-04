O lugar de secretário de Estado do Ambiente está por preencher, depois de Carlos Martins se demitir, na sequência da polémica em torno da nomeação do primo para o seu gabinete. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, adiantou que na próxima semana serão conhecidas novidades relativamente a este assunto.

“Para a semana haverá novidades”, garantiu Matos Fernandes, em declarações transmitidas pelas televisões. O ministro acrescentou também que, para já, Carlos Martins continua em funções como secretário de Estado até à tomada de posse do seu sucessor, ainda por anunciar.

Carlos Martins nomeou o seu primo, Armindo dos Santos Alves, para adjunto no seu gabinete desde outubro do ano passado, sem informar o Ministério do Ambiente da relação familiar entre os dois. Depois de ser conhecida esta informação, Armindo Alves demitiu-se, sendo depois seguido pelo primo.

A saída de Carlos Martins foi a primeira baixa no elenco escolhido diretamente por António Costa para o Executivo por causa dos casos de escolha de familiares para as estruturas do Executivo e dos seus gabinetes, que tem motivado críticas por parte da oposição e que tem sido designado como familygate.