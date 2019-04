Uma em cada três startups falha após o primeiro ano de atividade e apenas um terço destas sobrevive ao fim de sete anos. Esta é a conclusão de um estudo da Informa D&B a que a Primavera não ficou indiferente.

Com o propósito de inverter estes números está a estabelecer parcerias com algumas das principais incubadoras de Portugal, entre elas a Fábrica das Startups, a Startup Sintra, Startup Braga, a Vodafone Power Labs ou a UA Incubator.

“O empreendedorismo faz parte da nossa génese e é um foco permanente da nossa atenção. Mas agora queremos ir mais além, sentimos que podemos apoiar ainda mais estes empresários, partilhando com eles conhecimentos em gestão, para que possam conduzir os seus negócios com sucesso”, explica Idalina Sousa, Head of Marketing do grupo.

A Jasmin – marca da Primavera direcionada a empreendedores, startups e PMEs – vai promover sessões de mentoring para empreendedores, de forma a potenciar o sucesso das startups nacionais.