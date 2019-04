Espanha vai apresentar nos próximos dias aos restantes membros da União Europeia uma proposta para a criação de um seguro de desemprego comum, anunciou a ministra da Economia espanhola, considerando a medida essencial para estabilizar crises económicas na UE.

“Preparámos um documento que vai ser entregue nos próximos dias aos Estados membros precisamente sobre esta ideia do seguro de desemprego comum porque nos parece fundamental construir uma União Europeia para a cidadania”, afirmou Nadia Calviño numa conferência de imprensa no final do conselho [Ecofin] informal de ministros de Economia e Finanças da União Europeia em Bucareste.

Esta contribuição, de caráter técnico e sobre a qual a ministra não deu detalhes concretos, enquadra-se nos debates relativos ao futuro instrumento orçamental para a Zona Euro que está a ser projetado pelos ministros para junho, tendo em vista melhorar a competitividade e reduzir as diferencias económicas entre os países.

“Este instrumento não pode repetir o que fazem os fundos estruturais, que tratam precisamente da convergência e coesão. Do nosso ponto de vista, é necessário que essa convergência inclua a convergência no momento do ciclo económico de todos os Estados membros“, precisou a ministra.

A ministra espanhola reconheceu tratar-se de um assunto em que “não existe uma aproximação unânime dos Estados membros, pelo que Espanha vai continuar apoiando” como tem feito até agora nos debates sobre o tema.