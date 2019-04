Após uma sessão de negociações no vermelho, a bolsa de Lisboa recuperou nos últimos minutos e fechou na linha de água. O PSI-20 avançou 0,03% para 5.310,95 pontos, com a Galp Energia a impulsionar. As ações da petrolífera valorizaram 1,45% para 14,35 euros, num dia de ganhos para a matéria-prima.

A puxar pela cotação do petróleo está a perspetiva de manutenção dos cortes na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e de outros produtores como a Rússia. O Brent, transacionado em Londres, valorizou pela terceira sessão consecutiva, registando uma subida de 0,84% para 70,93 dólares, em máximos de novembro do ano passado. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate, avança 1,51% para 64,03 dólares por barril.

Além da Galp, também as energéticas EDP Renováveis e EDP subiram 0,82% e 0,20%, respetivamente. No papel, a Semapa ganhou 0,83% e a Altri avançou 0,41%. A Sonae Capital disparou 2,28% para 0,89 euros.

Em sentido contrário, a Corticeira Amorim liderou as perdas no índice, com um tombo de 1,93% para 10,18 euros por ação. O peso-pesado BCP perdeu 0,66% para 0,24 euros. No retalho, a Jerónimo Martins desvalorizou 0,66% e a Sonae cedeu 0,16%. Já a NOS perdeu 0,50%.

Receios com economia alemã travam bolsas e fazem cair juros das dívidas

“A NOS, a Jerónimo Martins e o BCP — três das ações que mais se valorizaram na semana passada — foram hoje [segunda-feira] das que mais contribuíram para a queda do PSI-20, influenciadas pela conjuntura geral dos mercados”, explicaram os analistas do BPI, numa nota de fecho da sessão. “As bolsas europeias encerraram em baixa, depois dos ganhos significativos alcançados na semana passada. No campo setorial, apenas os produtores de matérias-primas e as empresas petrolíferas terminaram em terreno positivo“.

Além das correções após os fortes ganhos na semana passada, as principais praças europeias foram também penalizadas pelos dados económicos conhecidos esta manhã. Tanto exportações como importações da Alemanha caíram mais que o esperado em fevereiro, relançando receios sobre a desaceleração económica. Os investidores estão ainda à espera de novidades do Banco Central Europeu, esta quarta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 perdeu 0,43%, enquanto o alemão DAX desvalorizou 0,49%, o francês CAC 40 cedeu 0,18%, o espanhol IBEX 35 recuou 0,42%. O italiano FTSE MIB acompanhou Lisboa nos ganhos ligeiros e subiu 0,06%.

O mercado de dívida reagiu também aos dados económicos com uma queda generalizada nos juros. A yield das Bunds alemãs a 10 anos negoceia nos 0,005%, apesar de terem regressado a terreno positivo. Em Portugal, o juro caiu para um novo mínimo histórico, nos 1,224%, a beneficiar também da subida da perspetiva de rating pela DBRS, na passada sexta-feira, para “positiva”, do anterior nível “estável”. Apesar de a notação financeira se ter mantido inalterada em BBB (no segundo degrau do nível de investimento de qualidade), a agência canadiana sinalizou que a quebra no défice e na dívida poderão levar a alterações nos próximos meses. Na Grécia, a yield dos títulos a 10 anos tombaram para 3,48%, o valor mais baixo em 13 anos.

(Notícia atualizada às 17h)