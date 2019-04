Portugal conseguiu mil milhões de euros num duplo leilão de dívida. Colocou a maior “fatia” dos títulos no prazo mais curto, a dez anos, prazo no qual registou a taxa mais baixa de sempre. Os investidores aceitaram financiar o país com um juro de apenas 1,143%, abaixo dos 1,298% registados na operação realizada em março.

Com as taxas de juro da dívida a renovarem mínimos nos mercados de dívida internacionais, à boleia do Banco Central Europeu mas também da melhoria da perspetiva do rating de Portugal por parte da DBRS, o IGCP aproveitou para emitir 600 milhões de euros no prazo a dez anos. A procura elevada registada ajudou a taxa a descer para novo recorde.

Ao mesmo tempo que colocou dívida a dez anos, a agência liderada por Cristina Casalinho avançou com um leilão com um prazo mais longo, a 18 anos, linha na qual acabou por colocar os restantes 400 milhões de euros. Nesta maturidade, o IGCP conseguiu uma taxa de juro de 1,896%.

