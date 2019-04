O socialista Rui Riso foi esta quinta-feira reeleito presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI), com os 6.055 votos conseguidos pela lista A, contra os 2.772 da lista B, liderada por João Pascoal.

Segundo fonte sindical, votaram 9.126 sócios, num universo de 37.293, dos quais faltam ainda apurar 38 votos, que foram expressos por correspondência. Para a Mesa do Congresso (Mecodec) também foi eleita a Lista A com 5.939 votos, contra 2.837 votos na lista B.

O atual presidente do SBSI, Rui Riso, deputado pelo partido socialista, vai, assim, liderar por mais quatro anos, a direção sindical, que mantém a coligação entre a tendência sindical socialista e a social-democrata.

A direção de Rui Riso tem como principal aposta a concretização do sindicato nacional do setor financeiro. Os três sindicatos de bancários e os dois dos seguros que integram a Febase (federação sindical do setor financeiro) referendaram no final de novembro a possibilidade de fusão num único sindicato nacional. A fusão foi aprovada, exceto pelo Sindicato dos Bancários do Norte, que ficou de fora deste processo.

Os elementos da lista A assumiram-se, no manifesto eleitoral, como “uma equipa que cruza experiência com renovação” e comprometeram-se a rever todas as Convenções Coletivas de Trabalho, para melhorar as carreiras e os salários dos bancários. A lista B, liderada por João Pascoal, que pertence à Comissão de Trabalhadores do Santander Totta, assumiu-se como uma alternativa de mudança e criticou o projeto de união dos sindicatos dos bancários.

O Sindicato dos Bancários do Centro também realizou hoje as eleições para os seus corpos gerentes para o próximo quadriénio, mas só terá os resultados contabilizados na sexta-feira. Neste caso, concorreu uma única lista, a A, apresentada pela tendência sindical socialista e liderada pela atual presidente Helena Carvalheiro, que promete tudo fazer para concretizar a criação do sindicato de âmbito nacional.