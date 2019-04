Lisboa em terreno negativo com energia a pressionar

Lisboa arrancou a penúltima sessão da semana ligeiramente acima da linha de água, mas rapidamente passou para terreno negativo. O setor da energia é o que mais pesa sobre a bolsa portuguesa, mas o relativo bom desempenho do BCP está a evitar perdas mais expressivas.

O índice de referência nacional, o PSI-20, abriu a valorizar 0,01% para 5.325,79 pontos, mas rapidamente passou para outro lado da linha de água. Está agora a recuar 0,10%, embora a volatilidade esteja a marcar o seu desempenho esta manhã. Nas restantes praças europeias, há ligeiros ganhos com o alemão Dax a subir 0,08%, o francês CAC a avançar 0,46% e o espanhol Ibex a somar 0,24%. O britânico FTSE abriu a desvalorizar 0,08%, no dia em que Bruxelas e Londres acordaram adiar a saída do Reino Unido da União Europeia até outubro deste ano.

Por cá, a pesar sobre Lisboa estão sobretudo os títulos da EDP Renováveis (que recuam 1,26% para 8,62 euros), da EDP (que desvalorizam 0,55% para 3,451 euros) e da Galp Energia (que caem 0,34% para 14,56 euros).

Do lado dos ganhos, destaque para as ações do BCP, que avançam 0,3% para 0,2369 euros. Na quarta-feira, o banco Central Europeu adiantou que as taxas de juro de referência na Zona Euro vão manter-se em mínimos históricos, não havendo ainda data para que os juros subam. A instituição liderada por Mario Draghi antecipa que continuem nos níveis atuais até, pelo menos, ao fim de 2019.

Uma boa manhã está também a ter a Navigator e a Sonae, cujas ações valorizam respetivamente 1,11% para 4,19 euros e 0,85% para 0,9535 euros. Na quarta-feira, a dona do Continente foi ao mercado e realizou com sucesso a emissão de um empréstimo obrigacionista no montante de 50 milhões de euros, por subscrição particular e sem garantias, pelo prazo final de 7 anos. Esta operação garante as necessidades deste ano, mas a “holding” quer assegurar as necessidades de financiamento até ao final de 2020. Para isso, precisa de mais 100 milhões.

(Notícia atualizada)