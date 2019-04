O Deutsche Bank vai emprestar mil milhões de euros ao Estado angolano, que acaba de publicar em Diário da República as garantias de Estado inerentes ao empréstimo, num despacho assinado pelo Presidente angolano, João Lourenço.

O empréstimo, a ser concedido pelo Deutsche Bank Espanha, é destinado ao “fomento do setor privado angolano” e será concretizado “através de acordos-quadro de financiamento a celebrar com bancos comerciais nacionais” angolanos, pode ler-se no despacho do Diário da República angolano de 09 de abril, a que a Lusa teve hoje acesso.

O despacho aprova ainda a minuta e anexos dos vários acordos-quadro e confere ao ministro angolano das Finanças a autorização de exercer a qualidade de garante do Estado na assinatura dos mesmos.

O despacho estabelece finalmente que as garantias soberanas (Cartas de Garantia) aos acordos individuais de financiamento que venham a ser celebrados ao abrigo dos acordos-quadro “são concedidas casuisticamente, de acordo com as especificidades de cada projeto e desde que se destinem aos setores da Agricultura, Indústria, Agro-Pecuária e Pescas”.