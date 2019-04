O acidente com um autocarro turístico ocorrido esta quarta-feira no Caniço, no concelho de Santa Cruz, a este da ilha da Madeira, provocou 28 mortos, disse à RTP o presidente do município, Filipe Sousa. Entre as vítimas, contam-se 11 homens e 17 mulheres. Serão todos turistas, maioritariamente de nacionalidade alemã, e saíam de uma unidade hoteleira próxima do local do acidente.

“Várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho [atual Hospital Central do Funchal] e algumas estão a ser assistidas no local”, afirmou o autarca, que aproveitou para “enaltecer o trabalho da Proteção Civil”, disse Sousa, à agência Lusa.

O autocarro turístico saiu da estrada ao final da tarde, na zona do Caniço, e acabou por capotar. No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.

Segundo a Proteção Civil da Madeira, o acidente ocorreu pelas 18h30 e foram deslocados para o local vários meios, incluindo duas viaturas de emergência médica, várias ambulâncias e uma viatura de apoio ao desencarceramento, no total de 19 veículos.

O Executivo liderado por António Costa já reagiu ao acidente. O ministro José António Vieira da Silva afirmou que “o Governo expressa pesar e desgosto pelo trágico acidente que vitimou 28 pessoas na Madeira”, acrescentando que expressa “aos familiares das vítimas e ao povo madeirense a solidariedade”.