Na zona norte do país alguns piquetes estão a impedir o normal funcionamento e a saída de transportes de combustíveis ao abrigo dos serviços mínimos, revela o diretor geral da APED. Gonçalo Lobo Xavier diz que “há preocupação” com essa situação, apelando que haja bom senso.

“Em zonas do país há perturbação nesses serviços mínimos”, Gonçalo Lobo Xavier, acrescentando que “é preciso acautelar que quem quer trabalhar e seguir com o seu transporte o faça em segurança e sem ser bloqueado”.

O diretor geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), explica que essa situação se passa a norte do país. “Na zona norte do país notaram-se alguns piquetes a impedir o normal funcionamento e saída de transportes de combustíveis”, adianta.

“Enquanto APED, o que estamos a fazer é trabalhar com os stakeholders, nomeadamente com o Governo no sentido que haja bom senso“, diz a esse propósito, referindo que os efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas já estão a provocar “perturbações” nas insígnias que têm postos de distribuições de combustíveis.

À parte essa realidade não há identifica “qualquer tipo de perturbação” na atividades dos associados da APED, pelo menos para já.

Esta quarta-feira, no debate quinzenal, o primeiro-ministro António Costa avançou que o Executivo está disposto a alargar os serviços mínimos de distribuição dos combustíveis para além da Grande Lisboa e Grande Porto e que está em contacto com a ANTRAM e restantes sindicatos.

“Perante noticias de que pode ser necessário estender esta área, o Governo está em contacto com a ANTRAM e os sindicatos para alargar a outras áreas”, disse António Costa, em resposta ao líder parlamentar do PSD. “Foram decretados nos termos que foram solicitados. E serão alargados nos termos que forem necessários”, acrescentou.

