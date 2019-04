O principal índice bolsista abriu a cotar no verde, mas acabou por inverter a tendência. Nas restantes praças europeias o sentimento é positivo. A contribuir para este desempenho estão os títulos da EDP e da Jerónimo Martins, enquanto a Galp Energia trava uma maior queda.

O PSI-20 está a perder 0,26% para 5.383,46 pontos, depois de ter encerrado no vermelho na última sessão.

A pressionar o índice estão dois pesos pesados: a EDP recua 0,38% para 3,401 euros e a Jerónimo Martins cai 0,29% para 13,955 euros. Também o BCP está a desvalorizar 0,44% para 0,2494 euros. Enquanto isso, a Nos recua 0,66% para 6,05 euros e a Semapa perde 0,66% para 15,12 euros, representando as maiores quedas desta sessão.

Contudo, a impedir uma queda mais expressiva da bolsa nacional está a EDP Renováveis que sobe 0,46% para 8,66 euros. A justificar este desempenho está o comunicado enviado esta terça-feira pela empresa à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde é referido que os acionistas aprovaram a distribuição de 61,1 milhões de euros em dividendos, o equivalente a sete cêntimos ilíquidos por ação.

Destaque também para as ações da Galp Energia que somam 0,31% para 14,44 euros, numa altura em que o preço do petróleo está a subir nos mercados internacionais. O barril de Brent está a valorizar 0,33% para 71,96 dólares enquanto o WTI, negociado no Texas, sobe 0,69% para 64,49 dólares.

A maior subida desta sessão está a ser da Ibersol, cujas ações somam 1,75% para 8,14 euros.

(Notícia atualizada às 8h29 com mais informação)