Carlos Santos Ferreira foi presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2005 e 2008, um dos períodos mais problemáticos na vida do banco público, segundo a EY. Agora volta a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à CGD. Foi durante a sua presidência que foi decididos as operações mais ruinosas, desde Vale do Lobo até à aventura do banco público na Artlant dos catalães da La Seda. Um tema deverá ganhar maior relevância: a guerra acionista no BCP. Foram vários e milionários os financiamentos da CGD a empresários como Manuel Fino e Joe Berardo para a aquisição de ações do banco que Santos Ferreira veio a liderar após sair do banco público. Acompanhe aqui em direto.