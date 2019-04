As águas estão agitadas nos portos nacionais. Estes movimentaram mais 4,3% de carga entre janeiro e fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, devido principalmente ao desempenho do porto de Sines. Por outro lado, em Lisboa a tendência foi negativa, com o porto da capital a registar uma quebra de mais de 200 mil toneladas.

Foram movimentadas 15,35 milhões de toneladas de carga pelo sistema portuário continental nos dois primeiros meses do ano, adianta a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) em comunicado. Este valor foi superior em 627 mil toneladas ao do período homónimo.

O porto de Sines foi um dos grandes responsáveis por este resultado, onde a carga movimentada viu um acréscimo de mais de 740 mil toneladas. Em conjunto com o porto de Leixões, impulsionaram o desempenho dos portos nacionais, transportando maioritariamente carga contentorizada, carvão e produtos petrolíferos.

Os portos de Setúbal e Leixões registaram inclusive, neste período, “a melhor marca de sempre no segmento dos contentores”, setor onde se verificou um aumento de 10% em termos de desempenho global, indica a AMT. Já em Lisboa a movimentação de contentores caiu 11,2%.

No reverso da moeda, com desempenhos negativos, encontra-se os portos de Lisboa, Figueira da Foz, Aveiro e Faro, cujas quebras não foram, no entanto, significativas o suficiente para desequilibrar a balança. A carga transportada contribuiu também para que o desempenho continuasse a ser positivo, sendo que a diminuição foi sentida nas movimentações de petróleo bruto, outros granéis sólidos e produtos agrícolas.