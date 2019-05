A líder do Bloco de Esquerda considerou esta sexta-feira que a ameaça de demissão do Governo feita por António Costa numa declaração ao país é um ultimato à direita, e não à esquerda parlamentar, e que caso se concretize será um prémio a esses dois partidos. Catarina Martins diz que a decisão “não faz sentido” e sublinhou, várias vezes, que o Bloco de Esquerda tem sido “leal” no quadro do acordo feito com o Governo.

“Dar agora a essa mesma direita o prémio de que não se cumpra a atual legislatura até ao fim é triste e errado”, afirmou Catarina Martins, numa reação à declaração de António Costa, na sequência da aprovação na especialidade da garantia da recuperação integral do tempo de serviço dos professores que esteve congelado.

Catarina Martins não viu as palavras de António Costa como um ultimato aos partidos à esquerda com os quais o Governo tem acordos de incidência parlamentar, dizendo que este foi um “ultimato do Governo à direita” e que António Costa reconheceu a coerência do Bloco de Esquerda nesta questão.

“Este ultimato é por isso uma precipitação. Para quê criar instabilidade politica quando há resultados concretos para os portugueses? Soubemos sempre ultrapassar os obstáculos. Nunca se quebrou a capacidade de diálogo e de convergência”, disse a líder do Bloco de Esquerda.

Catarina Martins disse, e repetiu várias vezes, que o Bloco de Esquerda tem sido leal ao acordo assinado com o Governo, e, apesar de não recuar na intenção de aprovar a contagem do tempo de serviço, teve um tom mais conciliatório com o Governo e o PS do que o PCP, que acusou o Governo de “chantagem”.

“Somos leais ao acordo que fizemos. (…) Fizemos quatro anos um mandato leal”, disse.

“Porque é que o PS votou um orçamento com uns princípios e agora fica chocado com a sua aplicação. Não compreendemos”, disse a deputado do Bloco de Esquerda.