CRS Advogados adota modelo de managing partner

Nuno Pereira da Cruz, sócio da Cruz, Roque, Semião e Associados — CRS Advogados, foi eleito managing partner da sociedade entre 2019 e 2021. A sociedade adota, assim, o modelo de governance com a figura de managing partner, dado o crescimento que tem registado desde a sua fundação em 2015 com três sócios contando atualmente com uma equipa de dez advogados.

Nuno Pereira da Cruz tem como objetivos “preparar a sociedade para os novos desafios do mercado jurídico e afirmar a CRS como um escritório de advogados dedicado às PMEs que pretendem crescer, modernizar e internacionalizar”, pode ler-se em comunicado.

Com experiência em ambiente empresarial, Nuno Pereira da Cruz é um dos sócios fundadores da CRS desde setembro de 2015, bem como vogal do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados desde 2014.