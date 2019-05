O comissário europeu para os assuntos económicos defendeu esta terça-feira que António Costa adotou uma “posição sábia e firme” na crise política e que a nova situação política em Portugal não tem impacto nas previsões da Comissão Europeia.

Pierre Moscovici falava na conferência de imprensa de apresentação das previsões de Primavera da Comissão Europeia. Questionado sobre se os novos riscos políticos em Portugal — com o Governo a manter em cima da mesa o cenário de demissão — podem ter impacto na previsão de Bruxelas, o comissário afirma que o chefe do Governo português adotou uma “posição sábia e firme. Não temos nenhuma razão para modificar a nossa avaliação sobre a economia portuguesa”.

A Comissão manteve esta terça-feira a previsão de crescimento do PIB para este ano em 1,7%.

Antes disso, o comissário europeu socialista tinha dito que não comentava crises políticas em direto.

A demissão do Governo pode levar a eleições antecipadas e acontece porque uma coligação entre o PSD, CDS, BE e PCP no Parlamento aprovou na passada quinta-feira a contagem integral do tempo de serviço na carreira dos professores.

No entanto, este domingo, PSD e CDS admitiram mudar de posição na votação final global do diploma — que pode acontecer a 10 ou a 15 de maio — caso não fossem incluídos travões de sustentabilidade na lei. Apesar disso, António Costa quer esperar pela votação final global, não excluindo já o cenário de demissão do Executivo.

Sobre as previsões de Primavera, o comissário disse que todos os estados-membros vão crescer este ano, falou das melhorias no mercado de trabalho e explicou o facto a previsão de o défice para o conjunto da Zona Euro ficar pior este ano com o abrandamento do crescimento e as políticas orçamentais expansionistas em alguns estados-membros.

