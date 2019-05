Hoje nas notícias: Torre nos Olivais, Faurecia e radares

Nesta quarta-feira é notícia a potencial construção de uma nova torre em Lisboa, desta vez num terreno que o Estado tem à venda nos Olivais. Já a Faurecia vai contratar 300 licenciados para o “coração” operacional a nível mundial a ser instalado em Santa Maria da Feira. Mas há notícias menos positivas como a venda da Opway que foi revertida e o facto de Portugal apenas ter usado 25% das verbas que disponha para apoiar refugiados e imigrantes. Fique ainda a saber que o ACP propõe instalar radares nos semáforos para travar sinistralidade e mortalidade na estrada.

Faurecia contrata 300 licenciados para a Feira

A fabricante de componentes para o setor automóvel Faurecia, que emprega cerca de cinco mil pessoas em Portugal, inaugura na próxima segunda-feira em Santa Maria da Feira o novo centro de serviços do grupo, onde pretende instalar mais de quatro centenas de pessoas. Aquela unidade é onde “vai ficar o ‘coração’ operacional” da Faurecia a nível mundial – um centro que concentra os serviços financeiros, informática, help desk, para toda a Europa Ocidental, Norte de África e América do Sul”, adiantou, ao Jornal de Negócios, o presidente do município, Emídio Sousa. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Terreno nos Olivais pode ficar com torre de 135 metros

A Estamo, a imobiliária do Estado, tem à venda nos Olivais um terreno com 42 mil metros quadrados, com o qual pretende arrecadar cerca de 35 milhões de euros. De acordo com o pedido de informação prévia (PIP) que foi entregue na Câmara de Lisboa, o objetivo é erguer naquele local três edifícios, um deles com 30 pisos, num total de 135 metros de altura. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Venda da Opway à Nacala Holdings revertida

A venda da Opway à Nacala Holdings, que aconteceu no final de 2017, foi revertida. A construtora voltou, assim, para as mãos dos antigos donos, a Spring Charisma, que terão alegado incumprimento contratual por parte da empresa compradora. O contrato previa um compromisso de capitalização da Opway, que também acabou por não acontecer. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Portugal só usou 25% das verbas para apoiar refugiados e imigrantes

Portugal gastou 11,6 milhões de euros em verbas aprovadas pela Comissão Europeia para apoiar refugiados e imigrantes, avança o Público, que cita um relatório de uma auditoria do Tribunal de Contas ao programa nacional do FAMI. Este montante corresponde a apenas cerca de 25% do total de mais de 45 milhões de euros de que dispunha ao abrigo do programa nacional do Fundo (FAMI) para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Tendo em conta que o concretizado ficou muito abaixo dos objetivos específicos a cumprir em prazos definidos, o Estado poderá ver anulados montantes já aprovados pela União Europeia para apoiar e acolher imigrantes ou refugiados. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

ACP propõe colocar radares nos semáforos

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) acusa o Governo de pouco ter posto em prática do previsto no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária aprovado há dois anos. Um estudo feito pelo Observatório ACP à evolução da segurança rodoviária entre 2008 e 2018, citado pela TSF conclui que, a manterem-se as últimas tendências, em 2020 deverão morrer 520 pessoas nas estradas portuguesas, muito acima da meta prevista nesse plano (399). Neste sentido, o ACP defende a necessidade de serem implementadas com urgência, medidas para reverter a situação. A integração de radares nos semáforos é uma delas. Leia a notícia completa na TSF