Os pescadores portugueses só vão voltar à apanha da sardinha a partir de dia 3 de junho. Portugal e Espanha chegaram este ano a um acordo que limita a pesca de um dos mais apetecidos peixes à mesa nacional a 10.799 toneladas, em conjunto. A proibição termina a 15 de maio, mas os pescadores ainda vão demorar mais duas semanas a voltar à apanha, segundo noticia esta segunda-feira o Correio da Manhã (acesso pago).

O regresso à pesca da sardinha no início de junho pretende concentrar a atividade na altura dos Santos Populares, durante os quais acreditam que não haverá escassez. “Não vai faltar nos Santos Populares”, afirmou Humberto Jorge, presidente da Associação das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP), ao Correio da Manhã.

A garantia de que não haverá falta de sardinhas para os Santos Populares é dada, apesar de as capturas permitidas para 2019 serem menores que as exigidas pelos armadores. Como a sardinha “recuperou nos últimos dois anos”, os pescadores consideram que poderiam chegar às 15.425 toneladas sem comprometer a sustentabilidade do ecossistema.

Na semana passada, representantes de organizações portuguesas e espanholas estiveram em Bruxelas para reclamar este valor junto do Diretor-Geral das Pescas da União Europeia. Assim, Humberto Jorge ainda espera que a quantidade de sardinhas capturadas aumente a partir de setembro. No entanto, esta altura já “é tarde” para o setor.