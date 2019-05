SAG multiplica prejuízos para 186,8 milhões de euros em 2018

O grupo automóvel SAG Gest teve prejuízos de 186,8 milhões de euros em 2018, o que representa 13 vezes mais do que os 13,8 milhões de euros negativos de 2017, segundo a informação que consta no Relatório e Contas divulgado esta segunda-feira.

A grupo diz ainda que, em base comparável, o volume de negócios consolidado foi de 535,1 milhões de euros, “o que representou uma redução de cerca de 13,7% em relação ao valor de 2017”, de acordo com o documento divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 1 de maio, o empresário João Pereira Coutinho, que lidera a SAG GEST – Soluções Automóveis Globais, anunciou a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a SAG GEST, pagando uma contrapartida de 0,0615 euros por ação.

O empresário acordou ainda vender a maior empresa do grupo, a SIVA (que comercializa as marcas Volkswagen, Audi e Škoda), à Porsche (sociedade pertencente ao Grupo VW) por um euro. No âmbito deste processo, a SAG conseguiu um perdão de dívida de CGD, BCP, Banco BPI e Novo Banco.