Bankinter reforça aposta no crédito à habitação de taxa fixa

O Bankinter está a promover a sua oferta de crédito à habitação de taxa fixa, seguindo as pisadas de outros bancos. Para isso está a oferecer juros promocionais nos empréstimos de taxa fixa a dois, cinco e dez anos, em propostas de crédito à habitação com entrada até 15 de julho.

O banco espanhol adianta que os atuais e potenciais clientes podem optar por uma taxa fixa promocional de 1,85% a dez anos, valor que é independente do montante solicitado e do rácio de financiamento/garantia. Para além desse prazo, o Bankinter também oferece taxas promocionais a dois e cinco anos, com valores de 1% e 1,3%, respetivamente, onde se disponibiliza a suportar os custos de transferência de créditos com origem noutros bancos.

Em qualquer destes três tipos de contratos de taxa fixa, no prazo remanescente do crédito aplica-se taxa variável, com spreads desde 1%, a margem mínima exigida pelo banco.

O banco espanhol segue a aposta que outros bancos também têm feito na captação de clientes para os empréstimos da casa de taxa fixa. No caso do Bankinter a oferta atual inclui empréstimos de taxa fixa a dois, três, quatro, cinco, dez, 15, 20, 25 e 30 anos, que são indexados a taxas swaps para as maturidades correspondentes. Aquilo que está agora a fazer é fixar administrativamente pelo período da campanha as taxas de juro nos contratos de crédito de taxa fixa a dois, cinco e dez anos.

“Desta forma, o Bankinter passa a comercializar ativamente dois tipos de taxa fixa: taxa fixa swap e taxa fixa administrativa, consolidando a sua posição de referência no crédito habitação”, explica o banco em comunicado nesta quarta-feira.

Para beneficiar dessa campanha é necessário que as propostas de crédito entrem no Bankinter entre 16 de maio e 15 de julho, e cuja contratação seja concretizada até 30 de setembro.