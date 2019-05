O novo crédito ao consumo acelerou em março e ultrapassou a fasquia dos 600 milhões de euros. Ainda assim, no acumulado dos três primeiros meses do ano, recuou ligeiramente face a igual período do ano passado. Foram concedidos 1,76 mil milhões de euros entre janeiro e março de 2019.

Dados divulgados pelo Banco de Portugal indicam que os bancos e as financeiras disponibilizaram 617,5 milhões de euros em crédito ao consumo em março, para o valor mais elevado desde dezembro do ano passado. O montante representa um aumento de 7,1% face ao mês anterior, mas uma quebra de 6,8% quando comparado com março de 2018. Este travão verifica-se também no acumulado do ano, com o total concedido a ficar 2,3% aquém dos 1,8 milhões de euros concedidos no primeiro trimestre de 2018.

O crédito automóvel continua a destacar-se entre as finalidades dos financiamentos ao consumi. Totalizou 238 milhões de euros em março, o que representa um crescimento de 9,6% face ao mês anterior, mas uma queda de 9,7% em relação ao período homólogo. Do total, 77,5 milhões foram para carros novos. O decréscimo acompanha a tendência de diminuição nas vendas de automóveis em Portugal. Segundo dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), as vendas de carros caíram 4,7% entre janeiro e março.

No crédito pessoal, destacou-se o forte crescimento dos empréstimos pedidos com finalidade de educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos. Este segmento ficou próximo dos 9,2 milhões de euros em março, ou seja, mais 24,5% que no mês anterior e mais 61,1% que no período homólogo.

Entre cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, foram concedidos 94,2 milhões de euros. O montante cresceu 2,2% em relação a fevereiro, mas caiu 2,4% face a março de 2018.

