5 coisas que vão marcar o dia

A época de resultados vai continuar a marcar as negociações no PSI-20. Depois da Sonae e da Semapa terem apresentado as contas trimestrais após o fecho da última sessão, será esta quinta-feira a vez da EDP. No Parlamento, prosseguem as audições na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa. Na Europa, destacam-se a reunião do Eurogrupo e o debate sobre Integração Financeira Europeia e Estabilidade – O Papel Internacional do Euro, que irá reunir altos cargos europeus em Bruxelas.

Parlamento continua audições sobre a CGD

A comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem esta quinta-feira duas audições marcadas. Da parte da manhã, é a vez de Joaquim Barroca, que é acusado de ter corrompido o antigo primeiro-ministro José Sócrates: a Lena Construções e a Always Special. Barroca irá explicar a exposição do banco público ao grupo Lena, que gerou perdas de 67 milhões de euros, em duas operações identificadas pela EY. Da parte da tarde, será o ex-diretor de risco da CGD José Rui Gomes a ser ouvido pelos deputados.

Eurogrupo reúne-se com desaceleração económica na agenda

Os ministros das Finanças da Zona Euro vão encontrar-se esta quinta-feira à tarde. A situação macroeconómica é o primeiro ponto na agenda do Eurogrupo, que irá debater os principais desafios estratégicos com base nas previsões da Comissão Europeia. Na sequência do mandato conferido pelos dirigentes da UE na Cimeira do Euro de 14 de dezembro, o Eurogrupo irá também continuar a debater o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM), em especial aspetos relacionados com as receitas, características do instrumento orçamental para a convergência e competitividade da Zona Euro e o Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio (MTC II).

Papel internacional do euro em debate

Além da reunião do Eurogrupo, há ainda outro evento que irá focar-se na união monetária. A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu organizam em conjunto a conferência Integração Financeira Europeia e Estabilidade – O Papel Internacional do Euro. Entre os oradores estão nomes como a ministra da Economia de Espanha, Nadia Calviño Santamaría, o ministro da Economia de França, Bruno Le Maire, e o ministro das Finanças da Áustria, Hartmut Löger, mas também o vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis ou Peter Praet, economista-chefe do BCE.

Lucros da EDP recuam novamente

A elétrica liderada por António Mexia também vai apresentar contas ao mercado esta quinta-feira, após o fecho do mercado, um dia depois de ter começado a distribuir dividendos aos acionistas. A expectativa da média dos analistas consultados pela Reuters é de que o lucro tenha fico nos 127,4 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. A concretizar-se representa uma quebra de 23,25% face ao lucro de 166 milhões de euros registado no período homólogo. O resultado deverá vir a ter impacto na cotação da ação, que fechou esta quarta-feira nos 3,157 euros.

Investidores reagem às contas do primeiro trimestre

Está em marcha a época de apresentação de contas das empresas da bolsa nacional. Sonae e Semapa revelaram, ambas, os seus números depois do fecho da última sessão bolsista, sendo expectável que os títulos reajam aos números apresentados na sessão desta quinta-feira. A dona do Continente revelou um crescimento de 6,5% nos lucros, isto enquanto a Semapa mostrou aos investidores um crescimento de 39,7% nos resultados líquidos do primeiro trimestre.