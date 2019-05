Turim quer apostar no negócio da restauração em Lisboa

O presidente executivo do Turim Hotels disse, esta quinta-feira, na apresentação do restaurante Salitre, integrado no Turim Boulevard Hotel, que o grupo quer “criar uma autonomia” para esta área de negócios. Ricardo Martins referiu que neste momento o grupo tem como objetivo “criar uma autonomia, uma sustentabilidade” para o negócio de restauração.

“Tem de ser um negócio que se sustente sozinho”, reforçou, explicando que o objetivo é alargar a aposta “só onde faça sentido”. “Há ainda um grande estigma em ir almoçar ou jantar a um restaurante de hotel, mas são restaurantes de rua. Ao almoço funciona bem, quer à carta, quer ‘buffet’, é um público mais corporate [de negócios, empresas], mas para o jantar temos de apostar mais no lifestyle“, defendeu Ricardo Martins.

O presidente executivo disse ainda que o próximo projeto cinco estrelas a abrir, em Sintra, também “vai ter um restaurante específico”, tal como a unidade hoteleira a inaugurar no Funchal, cujo conceito ainda está a ser definido.

“Queremos ter cartas que agradem ao público que nos visita, quer aos almoços, quer aos jantares, mas também a quem está alojado nos nossos hotéis”. Questionado qual é a frequência destes hóspedes nos restaurantes do grupo, o responsável explicou que “5% almoça no hotel, enquanto aos jantares representa 90%”.

O Turim Boulevard Hotel fica localizado na Avenida da Liberdade, dispõe de 100 quartos, restaurante, bar, spa, piscina interior e exterior e implicou um investimento de 25 milhões de euros, segundo Ricardo Martins. Questionado para quando prevê o retorno deste investimento, o presidente do grupo lembrou que estes valores aplicados na hotelaria levam “sempre 15 anos para rentabilizar”. O Grupo Turim Hotels vai ter 21 hotéis em Portugal em 2021.