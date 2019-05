Benfica conquista 37.º título de campeão nacional

O Benfica conquistou o título de campeão nacional de futebol. A vitória em casa, na 34.ª e última jornada da competição contra o Santa Clara, deu este sábado aos encarnados o 37.º título de Campeão Nacional na história do clube.

A assistirem ao jogo da vitória estavam mais de 64 mil adeptos, num Estádio da Luz com lotação esgotada. Bastava o empate para recuperar o título de campeão nacional, mas o clube liderado por Bruno Lages venceu por 4 bolas a 1 os açorianos do Santa Clara.

Seferovic inaugurou o marcador aos 16 minutos e voltou a golear aos 56. Já João Félix, aos 23, e Rafa, aos 39, ampliaram a vantagem para os encarnados. Com 23 golos marcados, o suíço Seferovic ganhou também o título de melhor marcador da competição.

Isolados na liderança do campeonato, os encarnados entraram em campo já com uma vantagem confortável de dois pontos sobre o rival FC Porto. A jogar à mesma hora no estádio do Dragão, os azuis e brancos venceu por 2-1 os verde-e-brancos.

Assim, o campeonato fecha com Benfica na primeira posição com 87 pontos, o Porto na segunda com 85 pontos e o Sporting na terceira com 74 pontos. Já o Santa Clara terminou a competição no oitavo posto, com 42.

(Notícia atualizada às 20h50)