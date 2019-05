Wall Street fecha a sessão em alta, depois de um recuo dos Estados Unidos nas sanções à Huawei. O setor tecnológico tinha sofrido com os receios do impacto de restrições aplicadas ao grupo chinês, mas, com a suspensão temporária dessas sanções, os títulos das empresas da área voltaram aos ganhos.

Donald Trump colocou a Huawei na “lista negra das exportações” e a Google e outras fornecedoras da fabricante seguiram os passos e anunciaram um corte de relações com o grupo chinês. Mas, na segunda-feira, os EUA decidiram suspender por três meses o sancionamento da fabricante chinesa, que vai assim poder utilizar componentes e programas informáticos norte-americanos.

Este período dará assim tempo para a Huawei e os seus parceiros comerciais se adaptarem, notícias que animaram o setor. O índice tecnológico Nasdaq avançou 1,08% para os 7.785,72 pontos, recuperando das perdas da sessão anterior. A Apple, que tinha sido uma das mais penalizadas, subiu 1,92% para os 186,60 dólares.

A Alphabet, dona da Google, beneficia também deste adiamento das restrições à Huawei. Os títulos da tecnológica subiram 0,85% para os 1.154,44 dólares. Outros fornecedores da fabricante chinesa conseguiram também regressar aos ganhos, nomeadamente a Qualcomm, que subiu 1,47%, e a Intel, que avançou 2,07%.

Estes desenvolvimentos animaram também os outros índices de Wall Street. O industrial Dow Jones subiu 0,77% para os 25.877,6 pontos e o alargado S&P 500 valorizou 0,85% para os 2.864,46 pontos.

Já a Tesla manteve-se em queda, numa altura complicada para a empresa. No final da semana passada, Elon Musk lançou o aviso de que a liquidez da Tesla só dá para 10 meses, e pediu novos sacrifícios à comunidade laboral. Os títulos da Tesla recuaram 0,14% para os 205,08 dólares.