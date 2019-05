Domingo é dia de eleições europeias. Será também um dia em que os termómetros vão subir, com as temperaturas a aproximarem-se dos 30 graus. Historicamente, as eleições para o Parlamento Europeu são marcadas por altos níveis de abstenção e a preocupação com a influência de fatores como o tempo quente até já chegou às campanhas.

António Costa apelou ao voto no último almoço da campanha socialista para as eleições europeias, tendo em mente o calor que se vai sentir. “Há tempo para tudo. Aqueles que querem celebrar a vitória na taça que a celebrem, aqueles que querem ir à praia podem ir à praia. Há tempo para tudo. Por favor, dediquem meia hora para irem votar”, disse, citado pela agência Lusa.

Mas será que a vontade de ir à praia influencia a participação nas eleições europeias? Nas últimas duas eleições, em 2009 e 2014, as temperaturas rondavam os 22 graus, menos apelativas do que este ano. No entanto, existe outro fator, também mencionado pelo primeiro-ministro, que costuma entrar em jogo na hora de eleger os deputados para o Parlamento Europeu. Tipicamente realizadas no fim de maio ou em junho, coincidem muitas vezes com eventos desportivos, que movem multidões.

Em 2004 teve lugar em Portugal o Campeonato Europeu de Futebol, que tinha dado o pontapé de partida precisamente no dia antes das eleições. Já 2014, quando se atingiu uma taxa recorde de abstenção no país, de 66,3%, foi ano de mundial. Para este domingo estava também marcada a final da Taça de Portugal, mas a partida foi adiantada para sábado, precisamente para não coincidir com as eleições.

Taxa de abstenção em Portugal nas eleições europeias

Podem existir vários motivos que afastam os portugueses das urnas de voto, mas estes, o calor e o desporto, apresentam-se como marginais para os politólogos. O professor universitário e investigador de ciência política José Adelino Maltez aponta o facto de as pessoas não “sentirem a cidadania europeia” como uma das principais razões que desmotivam a participação nestas eleições.

“Os eurodeputados fecham-se. O povo não os conhece”, continua. De facto, uma sondagem realizada pelo ISCTE/ICS para a SIC e Expresso revela que 69% dos portugueses não conhecem um único eurodeputado português. “O sistema não apela à participação”, continua Adelino Maltez.

O politólogo António Costa Pinto lista também a “grande distância da cidadania europeia no geral e do Parlamento Europeu” como um fator de alienação dos eleitores. Para além disso, refere ainda como justificação para a abstenção o “desconhecimento que os portugueses têm dos poderes do Parlamento Europeu”.

Se olharmos para as taxas de participação dos portugueses nas eleições europeias, estas têm vindo a diminuir desde 1999. A partir dessas eleições, a abstenção esteve sempre acima dos 60%. As sondagens apontam para que, neste ano, se verifique uma subida ligeira da abstenção em relação às últimas europeias. “Quando as coisas são dramáticas, o povo participa, quando sente que não vale a pena, não participa”, atira Adelino Maltez.

Voto rápido… antes da praia

As temperaturas podem ter, habitualmente, um impacto marginal na elevada abstenção nas eleições, mas este ano, tendo em conta que em Lisboa as máximas serão de 29 graus, em Albufeira chegam aos 30 graus e em sítios do país como Santarém, Setúbal ou Évora vão mesmo alcançar os 32 graus, até podem ajudar a agravar o resultado.

Com estas previsões, grande parte dos portugueses pensará, obviamente, em praia. Mas, votar não tem de ser um ato demorado. E há alguns truques para evitar que o cumprimento de um direito, que é ao mesmo tempo um dever, possa encaixar nos planos daqueles que pretendem ir banhos. Aqui estão cinco dicas: