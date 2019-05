O Ministério Público (MP) vai investigar o advogado Proença de Carvalho e o banqueiro luso-angolano Carlos Silva por crimes de corrupção, branqueamento de capitais e falsas declarações. De acordo com a notícia avançada pelo Observador, o pedido para avançar com a investigação foi enviado esta sexta-feira pela procuradora do MP que acompanhou o julgamento do processo Fizz ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Em causa estarão informações prestadas durante o julgamento da Operação Fizz, ocorrido no ano passado, no Campus da Justiça. O pedido de extração de certidão já tinha sido anunciado pela procuradora em alegações finais, diz o mesmo jornal.

Durante o julgamento, o magistrado Orlando Figueira — acusado de ter sido corrompido por Manuel Vicente e condenado por corrupção passiva –, apontou o dedo a Proença de Carvalho e o luso-angolano Carlos Silva no âmbito da Operação Fizz. O processo relativo a Manuel Vicente já foi enviado às autoridades angolanas.