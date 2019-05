A energia tirou força à bolsa de Lisboa no início da sessão desta terça-feira. O PSI-20 abriu a perder 0,33% para 5.123,78 pontos, com cinco das 18 cotadas no vermelho, e a contrariar a tendência positiva nas principais praças europeias.

A EDP perde 0,27% para 3,36 euros, enquanto a EDP Renováveis recua 0,79% para 8,74 euros. Já a petrolífera Galp Energia cede 0,21% para 14,075 euros, numa altura de incerteza para o mercado petrolífero.

Os investidores tentam perceber qual será o próximo passo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outras nações aliadas no encontro do próximo mês pelo que o preço da matéria-prima tem sido influenciado pelos dados que têm sido divulgados da produção. Em simultâneo, as sanções dos EUA ao Irão e Venezuela têm feito subir os preços, enquanto a guerra comercial pesa. Esta terça-feira, o brent perde 0,36% em Londres, para 69,89 dólares por barril e o crude WTI sobe 0,53% para 58,94 dólares.

No retalho, a tendência é mista com a Jerónimo Martins a ceder 0,57% para 13,94 euros por ação e a Sonae a subir 1,55% para 0,884 euros apesar de negociar em ex-dividendo.

A travar as perdas do índice está o BCP, que valoriza 0,23% para 0,2569 euros. A Navigator — que comprou nos últimos três dias 619 mil ações próprias no mercado a um preço médio de 3,359 euros, tendo passado a deter 3.498.631 ações próprias (0,488% do capital social) — sobe 0,06% para 3,36 euros.

Portugal contraria assim a tendência na Europa, que prolonga nesta sessão o sentimento positivo gerado pelos resultados nas eleições europeias deste domingo. O índice pan-europeu Stoxx 600 abriu a ganhar 0,10%, enquanto o alemão DAX ganha 0,28%, o francês CAC 40 sobe 0,24%, o espanhol IBEX 35 avança 0,03% e o britânico FTSE 100 (que esteve na última sessão encerrado) valoriza 0,26%. Em sentido contrário, o italiano FTSE MIB perde 0,07%.