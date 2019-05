Estado pagou 473 milhões aos privados por exames e análises

Os encargos do Estado com exames e análises pagos a privados — em especial análises clínicas, medicina física e de reabilitação e radiologia — ascendeu a 473 milhões de euros, em 2018. O montante representa um aumento de 5,3% face ao ano anterior e compara com uma taxa de crescimento médio de 2,3% nos três anos anteriores.

“Foram abertas novas convenções no ano passado, o que fez aumentar o acesso dos utentes”, explicou fonte oficial da Administração Central do Sistema de Saúde, ao Público (acesso condicionado). Em 2019, a tendência mantém-se: apenas nos primeiros dois meses do ano foram gastos mais de 84 milhões com o meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

Os aumentos mais significativos são na área de endoscopia gastroenterológica e da medicina física e reabilitação, devido ao aparecimento de mais utentes com necessidades nestes setores. O número de convenções com os privados, nomeadamente para realizar exames de endoscopia gastroenterológica, cresceu para responder à falta de capacidade do Sistema Nacional de Saúde.

Os gastos de 2018 foram os mais altos dos últimos nove anos, de acordo com o Relatório Anual Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades Convencionadas 2017, publicado pela ACSS. Entre 2017 e 2018 deu-se o maior aumento, quando os encargos subiram de 450 milhões de euros para 473,8 milhões.