A Entrepreneurs’ Organization (EO) escolheu Portugal para o encontro anual da organização. Por isso, entre 29 e 30 de maio vai reunir 400 empreendedores vindos de 30 países do mundo na EO Portugal University 2019. Este ano, o tema é a “Descoberta de Novos Horizontes”.

Lisboa faz parte do conjunto de duas cidades escolhidas anualmente para a organização reunir os seus membros. A ideia destes encontros, refere a organização em comunicado, é “unir pessoas (…) para experiências educacionais e globais únicas, e proporcionar uma oportunidade de interagir e de aprender com alguns dos principais especialistas em negócios e coaching em todo o mundo”.

A rede de negócios global fundada em 1987 integra 13 mil empreendedores de 58 países do mundo. Em Portugal, a organização é liderada por Miguel Santo Amaro, cofundador da Uniplaces.

“O Comité Nacional ambiciona ser a maior rede de network em Portugal até 2020, e está orgulhoso por Portugal acolher pela primeira vez, este grande evento que reúne os membros mundiais da EO – uma das mais reconhecidas redes mundiais de influência. Portugal tem revelado ser um promissor pólo empresarial europeu para empreendedores, pelo que estamos expectantes por podermos proporcionar à rede o conhecimento da nossa história e também a oportunidade de descobrir novos horizontes nos negócios”, explica o empreendedor, citado em comunicado.

Entre os convidados internacionais para o evento de três dias, que decorre no Hotel Cascais Miragem, estão nomes como Nadim Habib, consultor internacional para as áreas de estratégia, inovação e criatividade, Rolf Schrömgens, fundador e CEO da Trivago, Jon Acuff, autor bestseller do The New York Times “Finish: Give Yourself the Gift of Done”, e Jen Groover, especialista em criatividade e inovação.