O passe social dos transportes públicos Lisboa VIVA vai dar acesso a viagens gratuitas de trotineta elétrica até dezembro, ao abrigo de uma parceria com a empresa de trotinetas Hive. A promoção dá acesso a 20 minutos de utilização gratuitos por mês, até dezembro, a quem se registar até dia 29 de junho.

Todos os titulares de um passe válido podem ter acesso a esta promoção, mesmo que não tenham adquirido qualquer passe mensal, desde que se registem na aplicação da Hive, que pode ser descarregada na Play Store (Android) ou na App Store (iOS). No ato de registo, é preciso indicar um número de cartão de crédito, mas a empresa só deverá cobrar por viagens que faça quando acabarem os créditos oferecidos.

O registo na campanha é feito através da aplicação, na área “Conta”. De seguida, na aba “Prémio VIVA”, basta submeter uma fotografia da parte de trás do cartão Lisboa VIVA — a que tem a foto do utilizador –, bem como uma selfie. Os documentos são verificados pela Hive e os minutos gratuitos são creditados automaticamente na conta até ao fim do ano. O ECO testou a promoção. Dois minutos depois de submeter a documentação, o registo foi aprovado e foram oferecidos 27 créditos, mas o processo pode demorar até 72 horas.

“Vais receber 20 minutos grátis todos os meses, o que equivale a 27 créditos. Para desbloqueares a tua Hive são necessários sete créditos e por cada minuto de utilização usas um crédito. Caso não uses os 20 minutos numa só viagem, os créditos não utilizados permanecem na tua conta, sendo aplicada a mesma taxa de utilização na viagem seguinte”, informa a empresa. Os créditos oferecidos num mês não acumulam com os do mês seguinte.

A promoção da Hive, anunciada esta quarta-feira, surge ao abrigo de uma parceria com a OTLIS, responsável pelo sistema VIVA, que agrega os diversos transportes públicos disponíveis na região. O preço normal é de um euro pelo desbloqueio e 15 cêntimos por minuto de utilização.

A campanha surge numa altura em que o mercado das trotinetas elétricas em Lisboa começa a ganhar uma nova dinâmica, depois da entrada de quase uma dezena de players na capital portuguesa. A Lime deu o tiro de partida, ao anunciar uma redução do preço de desbloqueio das trotinetas de um euro para 50 cêntimos. Até então, todas as empresas praticavam o mesmo preço para o utilizador final.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h13)