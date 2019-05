5 coisas que vão marcar o dia

O resultado da emissão histórica de Panda Bons por parte de Portugal destaca-se no dia em que a Altri apresenta as contas do primeiro trimestre e a Sonae SGPS arranca com o pagamento de dividendos de 2018 aos acionistas. Fora dos mercados financeiros, destaque para mais uma audição no parlamento no âmbito da comissão de inquérito à CGD e para a greve dos inspetores do Estado.

Portugal fecha emissão de Panda Bonds

Será conhecido o desfecho da emissão de dívida em moeda chinesa — popularmente designadas como Panda Bonds — que Portugal está a levar a cabo. Tal como o ECO avançou em primeira mão, o Tesouro decidiu emitir títulos de dívida no valor de dois mil milhões de renmimbi (260 milhões de euros) por um prazo de três anos, operação na qual pagará uma taxa substancialmente superior àquela que obteria em euros onde os juros estão em “terreno” negativo.

Altri apresenta resultados do trimestre

A Altri vai publicar os resultados do primeiro trimestre. Entre janeiro e março do ano passado, a empresa quase duplicou os lucros, para 32,65 milhões de euros, um crescimento superior a 90% que alimentou o desempenho dos títulos na bolsa nacional. Os resultados deste trimestre vão ser apresentados depois de uma sessão em que a Altri registou o pior desempenho do índice nacional, com uma queda de 4,61%, para 5,90 euros, penalizada pela guerra comercial entre os EUA e a China.

Sonae paga dividendo relativo a 2018

A época de pagamento de dividendos continua na bolsa nacional. Desta vez é a Sonae que vai entregar aos acionistas uma parte dos lucros obtidos durante o último ano, totalizando 88,2 milhões de euros (40% dos lucros de 2018). A empresa liderada por Cláudia Azevedo começa a depositar na conta dos investidores 4,41 cêntimos por cada ação detida, o que corresponde uma rendibilidade de 4,6%.

Inspetores do Estado em greve

A FESAP e a Federação Nacional de Inspetores do Estado está em greve contra o decreto-lei que “revê e extingue” o regime das carreiras de inspeção atualmente em vigor. A paralisação abrange trabalhadores da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), da Segurança Social, da ASAE, entre outras entidades. Está marcada uma concentração dos trabalhadores em protesto frente à Presidência do Conselho de Ministros.

Prossegue comissão de inquérito à CGD

Os deputados da comissão de inquérito que está a investigar os empréstimos ruinosos da Caixa Geral de Depósitos vai hoje ouvir Rodolfo Lavrador, ex-administrador do banco público no período da liderança de Fernando Faria de Oliveira. A audição está marcada para as 17h00, na Assembleia da República.