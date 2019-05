Morais Leitão promove 20 advogados

A Morais Leitão acaba de anunciar a promoção de novos sócios, advogados seniores e associados principais. Ao todo, são 20 os advogados promovidos. “Este é um momento de particular felicidade no nosso ano”, diz Nuno Galvão Teles, managing partner da sociedade. “O anúncio das promoções a novas categorias confirma que a Morais Leitão se renova, que o futuro está assegurado por uma equipa coesa e com excelentes resultados apresentados”, acrescenta, citado em comunicado.

Para o gestor do escritório esta promoção representa “um sinal de confiança”. “Não apenas no modo como olhamos para dentro de casa, mas especialmente na estabilidade com que damos cada passo num crescimento à vista de todos e construído com todos”.

João Tiago Silveira e João Torroaes Valente foram admitidos a sócios de indústria, nas áreas de direito público e de imobiliário, respetivamente. Os dois advogados já coordenavam as equipas destas áreas.

Também Paulo Núncio, Cátia Fernandes, Gonçalo Machado Borges e João Matos Viana foram confirmados como sócios contratados. Estes novos sócios trabalham nas áreas de fiscal, europeu e concorrência e contencioso.

A Morais Leitão promoveu ainda a advogados seniores Duarte Santana Lopes, Fábio Castro Russo, João Lima Cluny, Luís Roquette Geraldes, Margarida Torres Gama, Mariana Soares David, Nuno Gundar da Cruz, Pedro Cruz Gonçalves, Pedro Soares da Silva, Sara Taipa Teixeira e Vasco Stilwell d’Andrade. As advogadas Leonor Martins Machado, Maria Almeida e Silva e Rita Ferreira Lopes passaram a associadas principais.