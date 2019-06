A Konica Minolta acaba de lançar em Portugal o Workplace Hub, um equipamento compacto que junta o hardware e software necessário para uma empresa funcionar. Cada Hub, que ocupa cerca de um metro quadrado, combina armazenamento de dados, uma impressora multifuncional, recursos avançados de segurança cibernética, um servidor HP Enterprise e pontos de acesso WiFi.

Para o desenvolvimento desta solução “all in one”, a tecnológica japonesa avaliou as necessidades do mercado através da realização de um estudo, como explicou ao ECO, Pedro Monteiro, managing director deputy.

“Para o Workplace Hub (WHP) foi elaborado um estudo a nível europeu (…), os resultados indicaram que, atualmente, as organizações enfrentam vários desafios, nomeadamente, questões relacionadas com IT”, refere. Os constrangimentos mais comuns são a disponibilidade dos sistemas (27%), problemas na administração dos sistemas de TI (24%); desatualização de software (24%), problemas com acesso à internet (20%), falhas de segurança (23%) e questões relacionadas com a disponibilidade dos servidores (20%).

A produtividade dos colaboradores foi também tida em conta no desenvolvimento do produto, afinal 37% das empresas inquiridas indicaram que as soluções tecnológicas que têm implementadas impactavam na eficiência das equipas.

O WHP, desenvolvida em parceria com a Hewlett Packard Enterprise, Sophos e Microsoft, foi lançado inicialmente, em 2018, em França, Alemanha, República Checa e Estados Unidos. “O feedback de clientes é muito vincado no que toca à simplicidade de utilização, à segurança de ter uma equipa de especialistas atentos à sua infraestrutura e dados, bem como à redução de pontos de contacto com fornecedores para apenas um fornecedor único”, refere o mesmo responsável.