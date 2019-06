Morreu a escritora Agustina Bessa-Luís

A escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís morreu nesta segunda-feira no Porto, aos 96 anos. A notícia foi avançada pela TSF (acesso livre), que cita a biógrafa da escritora, Isabel Rio Novo. Natural de Amarante, a autora, cujo nome verdadeiro era Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa, terá sido vítima de doença prolongada.

O funeral realiza-se terça-feira, no Porto, adiantou a família à Agência Lusa. Um comunicado será emitido nesta segunda-feira, pelas 15h00, através do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís, segundo a família da escritora. A escritora Agustina Bessa-Luís nasceu em 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, Amarante, e encontrava-se afastada da vida pública, por razões de saúde, há cerca de duas décadas.

Presidente da República lamenta morte do “génio”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta segunda-feira a morte da escritora, reconhecendo o seu génio, a sua criação e expressando as mais sentidas condolências aos seus familiares. Numa nota publicada do site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que “há personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós”.

Para o Presidente da República, Agustina Bessa-Luís evidenciou-se “como criadora, como cidadã, como retrato da força telúrica de um povo e da profunda ligação” entre as raízes dos portugueses e “os tempos presentes e vindouros”. Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa “curva-se perante o seu génio”.

O nome de Agustina Bessa-Luís destacou-se em 1954, com a publicação do romance “A Sibila”, que lhe valeu os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz, que constam de uma lista de galardões que inclui igualmente o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores, em 1983, pela obra “Os Meninos de Ouro”, e que voltou a receber em 2001, com “O Princípio da Incerteza I – Joia de Família”.

A escritora foi distinguida pela totalidade da sua obra com o Prémio Adelaide Ristori, do Centro Cultural Italiano de Roma, em 1975, e com o Prémio Eduardo Lourenço, em 2015. Agustina recebeu ainda os Prémios Camões e Vergílio Ferreira, ambos em 2004.

Foi condecorada como Grande Oficial da Ordem de Sant’Iago da Espada, de Portugal, em 1981, elevada a Grã-Cruz em 2006, e o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, de França, em 1989, tendo recebido a Medalha de Honra da Cidade do Porto, em 1988. Questionada sobre o que escrevia, a autora disse, num encontro na Póvoa de Varzim: “É uma confissão espontânea que coloco no papel”.

