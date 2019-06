O novo centro Costumer Experience (CX) da Cisco em Lisboa, que abre oficialmente esta segunda-feira, deverá “criar até 200 postos de trabalho nos próximos anos”, disse o Top CX Executive da tecnológica Phil Wolfenden à Lusa.

A escolha de Lisboa para a localização do novo centro, do qual a Cisco não adianta valores, deve-se, sobretudo à “robusta e diversificada oferta de talentos”, onde se inserem as competências técnicas, profissionais, de falar várias línguas, entre os quais inglês, como ainda os incentivos do Governo, explicou o responsável.

“A abordagem positiva do Governo português para os investimentos assentes no conhecimento, bem como a qualidade das universidades em Portugal, a força de trabalho robusta e o ecossistema empreendedor foram fatores tidos em conta na decisão de abrir o centro de Lisboa”, acrescentou Phil Wolfenden.

Este novo centro vem complementar a aposta da Cisco nas competências de apoio às empresas na Europa, Médio Oriente, África e Rússia (EMEAR) e fomentar a “diversidade de talentos” da empresa, considerou. Questionado sobre quantos centros CX a Cisco tem, Phil Wolfenden adiantou que a tecnológica tem três: Bruxelas, Cracóvia e Lisboa.

Relativamente a quantas pessoas vão trabalhar neste centro em Lisboa, o responsável disse que “a evolução depende fortemente nas necessidades do negócio”. No entanto, “pretendemos criar até 200 postos de trabalho nos próximos anos”, disse, adiantando que o centro arrancou em fevereiro último.

Questionado sobre que competências procura para o centro Costumer Experience (CX), afirmou que são na área do conhecimento. “Principalmente com base em engenharia nas áreas de tecnologia como segurança, rede empresarial e data center“, disse. Numa primeira fase, a Cisco procura profissionais de engenharia na área de apoio a serviços e gestores de equipas.

Sobre se considera que o novo centro CX venha a contribuir para fomentar o ambiente digital em Portugal, Phil Wolfenden disse que sim. “Esta é uma grande oportunidade para crescer o ambiente digital em Portugal, com a contratação e aumento da qualificação de pessoas com as competências digitais. A Cisco já está a fazer investimentos com o acordo CDA [Country Dgital Acceleration] com o Governo português para ajudar a impulsionar a digitalização do país”, salientou.