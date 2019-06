5 coisas que vão marcar o dia

O dia será agitado para os lados da Assembleia da República, que vai receber o CEO da EDP para falar sobre os 218 milhões que a elétrica exige ao Estado pela eventual suspensão da barragem do Fridão, mas também um ex-presidente do BPN e administrador da CGD: Francisco Bandeira vai ser ouvido pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito ao banco público. Já nos mercados, destaque para a venda de ações por parte da Corticeira Amorim e da negociação dos títulos da Mota-Engil sem direito a dividendo a partir de hoje.

Mexia no Parlamento para falar sobre o Fridão

O presidente executivo da EDP, António Mexia, estará esta manhã na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação para falar sobre o diferendo que mantém com o governo a propósito do aproveitamento hidroelétrico do Fridão. Em causa a concessão desta barragem pela qual a elétrica pagou 218 milhões de euros e que agora não irá avançar — tanto por falta de interesse da própria EDP, como por falta de interesse do próprio Estado. Falta saber, porém, se o Estado irá devolver o valor pago pela EDP pela concessão, sendo que uma eventual indemnização poderá ter significativos impactos nas contas públicas, pois além dos 218 milhões pode estar em causa ressarcir a elétrica por danos e lucros cessantes.

Comissão CGD: A vez de Francisco Bandeira

Também no Parlamento, mas umas horas mais tarde, estará o ex-presidente do BPN e administrador da Caixa Geral de Depósitos, Francisco Bandeira, convocado pela II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da CGD e à Gestão do Banco. Este banqueiro entrou na gestão do banco público depois da chegada dos socialistas ao poder, em fevereiro de 2005, fazendo parte da equipa liderada por Carlos Santos Ferreira e que contava igualmente com Armando Vara, Norberto Rosa ou Celeste Cardona.

Amorim vai vender 3,46% do capital da Corticeira

A Investmark Holdings, sociedade de direito holandesa ligada ao Grupo Amorim e segundo maior acionista da Corticeira Amorim, vai alienar até 3,46% do capital da empresa esta quarta-feira. A operação que será realizada através de uma venda privada a investidores institucionais e tem como objetivo libertar free float da empresa. A Investmark Holdings, detentora de 18.325.157 ações representativas de 13,78% do capital social da Corticeira Amorim “informa ter decidido lançar uma Oferta Particular de Venda de ações representativas de capital social da Corticeira Amorim nos termos da qual admite vender até 4.600.000 ações representativas de até 3,46% do capital social da Corticeira Amorim”, anunciou a cotada.

Mota-Engil: Sem direito a dividendo a partir de hoje

As ações da Mota-Engil começam a negociar sem dar direito a dividendo de 2018 esta quarta-feira, com a construtora a prever o pagamento do dividendo de 7,4 cêntimos por ação a partir de 7 de junho. A Mota-Engil lucrou 24 milhões de euros, resultado que lhe permitiu voltar a pagar um dividendo aos seus acionistas, depois de não o ter feito em função dos resultados de 2017, em que apenas lucrou dois milhões de euros.

Banco de Portugal divulga Relatório de Estabilidade Financeira

O supervisor bancário dá hoje a conhecer o Relatório de Estabilidade Financeira de junho de 2019, documento através do qual avalia riscos nos mercados e no sistema financeiro portugueses, além da evolução macroeconómica e da situação patrimonial das administrações públicas.